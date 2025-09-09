Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl auf Fahrradweg zwischen Bremke und Frielinghausen

Eslohe (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 06.09.2025 um 12:00 Uhr, bis Sonntag, den 07.09.2025 um 17:00 Uhr, ereignete sich ein dreister Diebstahl auf einem Fahrradweg zwischen Bremke und Frielinghausen. Der Fahrradweg geht aus Richtung Bremke kommend in Fahrtrichtung Frielinghausen nach links von der B511 ab. Dort befindet sich eine Sitzgelegenheit mit einer Verkaufskiste und verbauter Geldkassette. In der Kiste befinden sich Getränke zur Entnahme. Durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen wurden aus der Verkaufskiste Getränke entwendet. Weiterhin wurde die Geldkassette beschädigt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meschede unter der 0291/90200 entgegen.

