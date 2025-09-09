PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht auf K.O.-Tropfen in Hüsten

Arnsberg (ots)

Am Abend des 06.09.2025 fand in Hüsten eine sogenannte Blaulichtparty auf dem Gelände eines Rettungsdienstes statt. Eine 23-jährige Besucherin bemerkte im Verlauf des Abends Symptome an sich, die sie nicht mit dem eigenen Alkoholkonsum erklären konnte. Dabei habe es sich um Schwindel und Benommenheit gehandelt. Danach erlitt die Frau einen Gedächtnisverlust von über einer Stunde. Sie wurde im Anschluss von Vertrauenspersonen nach Hause gebracht. Weil die Geschädigte den Sachverhalt erst am Montag zur Anzeige brachte, wurde auf eine Blutentnahme verzichtet.

Zeigen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

