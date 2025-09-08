PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Baustellen-Fahrzeug unterschlagen

Bestwig (ots)

Am 07.09.2025 um 17:00 Uhr fuhr ein rumänischer Mitarbeiter mit dem Firmenfahrzeug einer Firma, bei der er angestellt werden sollte, unter einem Vorwand aus dem Gepkerweg in Velemede davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes Vito mit amtlichem Kennzeichen DN-VL905. Der Tatverdächtige kehrte nicht zurück und war nicht mehr erreichbar.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

