Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Pedelec-Diebstähle in Neheim

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 05.09.2025, um 07:30 Uhr, bis Sonntag, den 07.09.2025, um 15:00 Uhr, ereignete sich eine Serie von Pedelec-Diebstählen im Bereich Neheim. Insgesamt drei Pedelecs wurden von drei verschiedenen Tatorten entwendet. Am Freitag im Zeitraum von 07:30- 13:30 Uhr wurde aus der Goethestraße ein schwarzes Pedelec des Herstellers "Haibike" entwendet. Der Rahmen des Pedelecs war mit neongrünen Akzenten versehen. Im Zeitraum von Freitag gegen 17:00 Uhr bis Samstag gegen 13:30 Uhr wurde aus der Johannesstraße ebenfalls ein schwarzes Pedelec des Herstellers "Haibike" entwendet. Die letzte, bisher bekannte Tat dieser Serie ereignete sich im Zeitraum von Samstag gegen 15:00 Uhr bis Sonntag gegen 15:00 Uhr. Dort wurde ein anthrazitfarbenes Pedelec des Herstellers "Advanced" aus der Schobbostraße entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
