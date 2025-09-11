PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

Olsberg (ots)

Am Sonntag, den 31.08.2025 kam es gegen 21:50 Uhr auf der B7 in Olsberg-Antfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 39-jähriger Mann aus Brilon fuhr mit seinem Seat Cupra in Fahrtrichtung Altenbüren. Ihm kam ein Auto entgegen. Dabei könnte es sich um eine schwarze Limousine gehandelt haben. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr diese zum Teil auf seiner Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 39-jährige Briloner nach rechts ausweichen. Durch dieses Manöver wurde sein Auto an einem hohen Bordstein beschädigt. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Nuttlar fort. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu Fahrer und Auto vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 39-jährige Seat-Fahrer konnte sich daran erinnern, dass unbeteiligte Autos hinter ihm waren. Die Fahrzeugführer könnten gegebenenfalls ergänzende Angaben zum Geschehen machen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02964-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

