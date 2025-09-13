PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Ludwigshafen- West (ots)

Am Freitag den 12.09.2025, im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 22:52 Uhr, kam es in der Deutschen Straße im Ludwigshafener Stadtteil West zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund der Unfallermittlungen vor Ort dürfte ein Fahrzeug, welches die Deutsche Straße aus Richtung Bruchwiesenstraße befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache sieben Pkw beschädigt haben. Diese Fahrzeuge standen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand und wurden alle auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann von einem Gesamtschaden an den geparkten Fahrzeugen von 22.500,-EUR ausgegangen werden. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der festgestellten Schäden müsste das geflüchtete Fahrzeug erhebliche Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite aufweisen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen beziehungsweise dem geflüchteten Fahrzeug machen können, setzen sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621-963 24250 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Daniel Gauweiler
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

