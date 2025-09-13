Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Gartenstadt (Niederfeldsiedlung) zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Vermutlich drei unbekannte Täter wollten durch Aufsprengen an die Zigaretten und die Geldkassette im Inneren des Automaten gelangen. Durch die Heftigkeit der Explosion wurde der Automat allerdings komplett aus der Verankerung gerissen und lag auf dem Gehweg. Die Täter wurden wohl ebenfalls durch die laute Explosion überrascht und flüchteten unverrichteter Dinge, ohne etwas zu erbeuten. Durch die zuerst am Tatort eintreffende Polizeistreife konnten noch etliche Zigarettenschachten und auch die Geldkassette aufgefunden werden. Am Zigarettenautomaten entstanden nach einer ersten Einschätzung wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 / 963 - 24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

