POL-PPRP: Schüsse aus Schreckschusswaffe führen zu Polizeieinsatz

Ludwigshafen (Mundenheim) (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025 gegen 18:15 Uhr, wurde der Ludwigshafener Polizei, über mehrere Notrufe, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Berwartsteinstraße gemeldet. Hierbei soll es auch zu Schüssen gekommen sein. Die Örtlichkeit wurde mit starken Polizeikräften aufgesucht wodurch letztlich alle Beteiligte festgestellt werden konnten. Schlussendlich konnte eruiert werden, dass es zunächst zu einem Streit kam. Dieser eskalierte derart, dass durch die Beteiligten Schreckschusswaffen abgeschossen wurden und Reizgas versprüht wurde. Verletzt wurde niemand. Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen gegen mehrere Beteiligte wurden eingeleitet und weitere Ermittlungen folgen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

