PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schüsse aus Schreckschusswaffe führen zu Polizeieinsatz

Ludwigshafen (Mundenheim) (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025 gegen 18:15 Uhr, wurde der Ludwigshafener Polizei, über mehrere Notrufe, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Berwartsteinstraße gemeldet. Hierbei soll es auch zu Schüssen gekommen sein. Die Örtlichkeit wurde mit starken Polizeikräften aufgesucht wodurch letztlich alle Beteiligte festgestellt werden konnten. Schlussendlich konnte eruiert werden, dass es zunächst zu einem Streit kam. Dieser eskalierte derart, dass durch die Beteiligten Schreckschusswaffen abgeschossen wurden und Reizgas versprüht wurde. Verletzt wurde niemand. Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen gegen mehrere Beteiligte wurden eingeleitet und weitere Ermittlungen folgen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. L. Gudel, Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 09:55

    POL-PPRP: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

    Ludwigshafen (Friesenheim) (ots) - Am Samstag den 13.09.2025, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Brunckstraße im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die L523 in Richtung Norden. Der Kraftradfahrer habe im Bereich der BASF-Tore 5 und 11 laut Zeugen sein Fahrzeug erkennbar beschleunigt, um an weiteren Fahrzeugen rechts vorbeizufahren. Nach ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 11:08

    POL-PPRP: Körperverletzung zwischen Fußgänger und Radfahrer

    Ludwigshafen - Rheingönheim (ots) - Am Freitagmittag kam es im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Brückweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Ein 45 jähriger Ludwigshafener befand sich zu Fuß auf dem Gehweg auf dem Weg zur Haltestelle, als sich von hinten ein 40 jähriger Ludwigshafener Radfahrer näherte. Zwischen beiden Männern entwickelte sich hinsichtlich ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 11:01

    POL-PPRP: Sprengung eines Zigarettenautomaten

    Ludwigshafen - Gartenstadt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Gartenstadt (Niederfeldsiedlung) zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Vermutlich drei unbekannte Täter wollten durch Aufsprengen an die Zigaretten und die Geldkassette im Inneren des Automaten gelangen. Durch die Heftigkeit der Explosion wurde der Automat allerdings komplett aus der Verankerung gerissen und lag auf dem Gehweg. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren