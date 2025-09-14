PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung und Widerstandshandlung endet in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (Mitte) (ots)

Ein 23-Jähriger Ludwigshafener warf am Sonntag, den 14.09.2025 gegen 03:55 Uhr, in einer Ludwigshafener Diskothek am Berliner Platz, eine Glasflasche in die Menge. Hierdurch wurde ein 16-Jähriger leicht verletzt. Möglicherweise kam es zu Verletzungen bei weiteren Personen, welche bislang nicht bekannt sind. Der 23-Jährige konnte durch Polizeikräfte vor Ort angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle verhielt dieser sich aufbrausend, beleidigte die Polizeikräfte und bespuckte einen Polizeibeamten. Daraufhin wurde der 23-Jährige ins Polizeigewahrsam verbracht. Vor und während des Transports auf die Polizeidienststelle leistete er weiterhin Widerstand gegen die Polizeikräfte. Hierdurch wurde zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 23-Jährige war alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen und Widerstands wurden eingeleitet. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen und weitere Geschädigte, durch den Flaschenwurf, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. L. Gudel, Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 11:22

    POL-PPRP: 26-Jähriger durch Messerstiche verletzt

    Ludwigshafen (Rheingönheim) (ots) - In der Hauptstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim kam es am Samstag, den 13.09.205 gegen 20:45 Uhr, zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Im Rahmen derer sollen ein 26-Jähriger und zwei weitere Personen auf einen 41-Jährigen gemeinschaftlich eingeschlagen haben. Der 41-Jährige zog hieraufhin ein Messer und verletzt den 26-Jährigen durch mehrere Messerstiche, ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:20

    POL-PPRP: Schüsse aus Schreckschusswaffe führen zu Polizeieinsatz

    Ludwigshafen (Mundenheim) (ots) - Am Samstag, den 13.09.2025 gegen 18:15 Uhr, wurde der Ludwigshafener Polizei, über mehrere Notrufe, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Berwartsteinstraße gemeldet. Hierbei soll es auch zu Schüssen gekommen sein. Die Örtlichkeit wurde mit starken Polizeikräften aufgesucht wodurch letztlich alle Beteiligte ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 09:55

    POL-PPRP: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

    Ludwigshafen (Friesenheim) (ots) - Am Samstag den 13.09.2025, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Brunckstraße im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die L523 in Richtung Norden. Der Kraftradfahrer habe im Bereich der BASF-Tore 5 und 11 laut Zeugen sein Fahrzeug erkennbar beschleunigt, um an weiteren Fahrzeugen rechts vorbeizufahren. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren