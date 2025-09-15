PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl während Cafébesuch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwei unbekannte Männer entwendeten am Montagnachmittag (14.09.2025, zwischen 14:00 und 14:15 Uhr) einen Geldbeutel aus einer Handtasche in einem Café gegenüber der Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz und flüchteten anschließend. Die Täter waren zwischen 25 und 30 Jahre alt und von schmaler Statur. Einer der Unbekannten trug eine Steppjacke sowie ein T-Shirt mit roter Aufschrift darunter. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren