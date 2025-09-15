Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl während Cafébesuch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwei unbekannte Männer entwendeten am Montagnachmittag (14.09.2025, zwischen 14:00 und 14:15 Uhr) einen Geldbeutel aus einer Handtasche in einem Café gegenüber der Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz und flüchteten anschließend. Die Täter waren zwischen 25 und 30 Jahre alt und von schmaler Statur. Einer der Unbekannten trug eine Steppjacke sowie ein T-Shirt mit roter Aufschrift darunter. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

