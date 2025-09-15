PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerraum

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag (13.09.2025, 11 Uhr) und Sonntag (14.09.2025, 10 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in der Bürgerstraße in den Kellerraum eines Wohnhauses ein. Die Holztür des Kellerraums wurde aufgebrochen und fünf Reisekoffer, zwei duzend Flaschen Sonnenblumenöl sowie mehrere hundert Pfandflaschen gestohlen.

Haben Sie etwas gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

