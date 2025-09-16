POL-PPRP: Fahrzeugteile von Firmengelände entwendet - Zeugen gesucht
Speyer (ots)
Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 13.09.2025, 22:20 Uhr, bis zum 15.09.2025, 9:30 Uhr, Zugang zu einem Firmengelände in der Industriestraße (nahe des Flugplatzes) in Speyer und entwendeten LKW-Teile im Gesamtwert von über 35.000 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
