Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen am Montag, dem 15.09.2025, zwischen 8:00 und 19:00 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Rheinallee (nahe der Max-Pechstein-Straße) ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

