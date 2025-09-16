POL-PPRP: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte brachen am Montag, dem 15.09.2025, zwischen 8:00 und 19:00 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Rheinallee (nahe der Max-Pechstein-Straße) ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
