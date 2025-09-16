PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen am Montag, dem 15.09.2025, zwischen 8:00 und 19:00 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Rheinallee (nahe der Max-Pechstein-Straße) ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:39

    POL-PPRP: Fahrzeugteile von Firmengelände entwendet - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 13.09.2025, 22:20 Uhr, bis zum 15.09.2025, 9:30 Uhr, Zugang zu einem Firmengelände in der Industriestraße (nahe des Flugplatzes) in Speyer und entwendeten LKW-Teile im Gesamtwert von über 35.000 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 16:19

    POL-PPRP: Diebstahl von Werkzeug aus Transporter

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Samstag (13.09.2025, 22 Uhr) bis Sonntag (14.09.2025, 18 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Mercedes-Benz Sprinters, an der Ecke Deutsche Straße/Sieglindenstraße, ein. Durch die zerstörte Beifahrerscheibe entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 16:18

    POL-PPRP: Kollekte gestohlen - Täter durch Zeugen gefasst

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Sonntag, den 14.09.2025, versuchte ein 38-Jähriger gegen 9:50 Uhr die Kollekte aus der Kirche "Dreifaltigkeit" in der Rohrlachstraße zu stehlen. Zwei Männer bemerkten den Diebstahl und konnten den aus der Kirche flüchtenden Mann vor dieser bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festhalten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Lina Werner Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren