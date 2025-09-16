PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl - 18-Jährige beißt Angestellte

Ludwigshafen (ots)

Eine 18-Jährige entwendete am Montagnachmittag (15.09.2025, 16:40 Uhr) drei Videospiele im Wert von 165 Euro aus einem Drogeriemarkt im Zollhof. Als sie von zwei Angestellten gestellt wurde, ergriff sie zu Fuß die Flucht. Die beiden Angestellten nahmen die Verfolgung auf. Gemeinsam mit einem Sicherheitsmitarbeiter konnte die 18-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dabei biss sie einem der Angestellten in den Arm. Die Beschuldigte stand unter Medikamenteneinfluss und wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

