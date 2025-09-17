PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (16.09.2025), zwischen 14:50 und 15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Supermarktparkplatz in der Gabriele-Münter-Straße abgestellten, schwarzen Volvo SUV. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

