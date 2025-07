Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ahlenerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde eine 22-jährige Ahlenerin bei einem Auffahrunfall am Dienstag, 08. Juli, in Hamm. Sie war mit ihrem Fiat gegen 12.40 Uhr auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs und fuhr etwa in Höhe Forbachstraße auf den vorausfahrenden Hyundai auf. Aufgrund der erlittenen leichten Verletzung wurde die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Fahrer des Hyundai blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 13.20 Uhr kam es auf der Wilhelmstraße zu Verkehrsbehinderungen. (fa)

