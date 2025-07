Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sicher in den Urlaub - Aktion "Ferienreiseverkehr" zum anstehenden Ferienstart geht in die zweite Runde

Hamm (ots)

Rechtzeitig vor Beginn der Hauptferienzeit in NRW bietet die Polizei Hamm am Mittwoch, dem 9. Juli, die Zweite kostenlose Verwiege-Aktion für Wohnmobile und Wohnwagen an - doch das ist nicht alles:

Zwischen 14 und 20 Uhr haben Fahrzeugführer die Möglichkeit, auf dem Ökonomierat-Peitzmeier-Platz, ihre Fahrzeuge, Anhänger, Wohnmobile und Wohnwagen wiegen zu lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings sollten die entsprechenden Fahrzeugscheine (Zulassungsbescheinigung Teil 1) mitgebracht werden.

Da viele Camper oftmals die zulässige Beladung überschätzen, kommt ein Fahrzeug mit gefüllten Wassertanks, Gasflaschen und persönlichen Gepäckstücken schneller an seine maximal erlaubte Zuladung als gedacht. Ausschließliches Ziel der Aktion ist die Prävention und Information. Damit möchten wir allen Urlauberinnen und Urlaubern einen sicheren Start in die Ferien ermöglichen sowie durch aktive Aufklärung zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Der Aktionstag dient zudem dazu, alle Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf Ladungssicherung und Ladungsgewicht zu informieren und sensibilisieren.

Auf dem Ökonomierat-Peitzmeier-Platz befinden sich neben den Beamten des Verkehrsdienstes sowohl unsere Expertinnen der Verkehrsunfallprävention, als auch der Kriminalprävention und geben sowohl wichtige Tipps für eine sichere Fahrt ins Feriendomizil, als auch die Sicherung Ihres Eigenheims.

In einem offenen Austausch mit unseren Expertinnen und Experten können Sie mögliche Unsicherheiten in Bezug auf auftretende Gefahren ausräumen und diskutieren. Unsere Kolleginnen und Kollegen können dabei wertvolle Tipps zu verschiedenen Themen geben, beispielsweise zum Verhalten bei Verkehrsunfällen und im Stau, zu Rückhaltesystemen und der Sicherung von Tieren, zu Kindern auf Reisen, aber auch zur Sicherung der eigenen Wohnung während der Abwesenheit und zum allgemeinen Schutz in der Urlaubsdestination.

Bürgerinnen und Bürger, die dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, sind herzlich eingeladen.(ds)

