POL-HAM: Flucht mit Roller nach Verkehrskontrolle

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendet am Freitag, 4. Juli, das Smartphone von einem 58-jährigem Mann aus Hamm an der Bahnhofstraße. Der Hammer wurde in Höhe eines Casinos gegen 23 Uhr von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt, bei dem das Smartphone aus seinen Händen gestohlen worden ist. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: zirka 35 Jahre, zwischen 1,85-1,90 Meter, kräftige, athletische Statur. Er war zum Tatzeitpunkt mit ...

mehr