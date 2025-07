Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Verkehrskontrolle an der Wilhelmstraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein 43-jähriger BMW-Fahrer aus Hamm entzog sich am Montag, 7. Juli, gegen 4.15 Uhr einer Verkehrskontrolle an der Wilhelmstraße und fuhr weg. Die Polizeibeamten konnten beobachten, dass der Mann das Fahrzeug abstellte, sich fußläufig entfernte und über einen Zaun kletterte. Nach einer erfolgreichen Fahndung konnte der Flüchtige in einem Garten an der Spichernstraße angetroffen werden.

Der Mann besitzt derzeit keine gültige Fahrerlaubnis und ein freiwillig durchgeführter Speicheltest verlief positiv auf Amphetamin und Opiate. Zudem konnte Diebesgut und eine PTB-Waffe festgestellt werden. Der Beschuldigte wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wurde vorläufig festgenommen. (bf)

