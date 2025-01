Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Ketsch.

Ein 48-jähriger Mann war gegen 18.20 Uhr mit seinem Tesla auf der Karlsruher Straße in Richtung Schwetzinger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Seestraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 23-jährigen Audi-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tesla nach links geschoben und stieß in der weiteren Folge gegen den Skoda eines entgegenkommenden 53-jährigen Mannes.

Die Fahrerin des Audi sowie deren 22-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte zunächst vor Ort medizinisch versorgt. Die 23-jährige Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste der Kreuzungsbereich bis 20.45 Uhr vollständig gesperrt werden.

