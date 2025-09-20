Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Ludwigshafen-Maudach (ots)

Bereits im Zeitraum von Freitag, den 12.09.2025, gegen 16:00 Uhr bis Mittwoch, den 17.09.2025, 13:00 Uhr wurde im Torfstecherring in Ludwigshafen ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Durch die unbekannten Täter wurde insbesondere das Dach des Fahrzeugs demoliert. Hinweise auf einen Täter bestehen keine, weshalb die Polizei nun um Ihre Mithilfe bittet. Haben Sie die Tat beobachtet und können Angaben zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell