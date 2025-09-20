PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In der Nacht zum Samstag (20.09.2025), gegen 1 Uhr, kam es im Stadtteil Maudach in der Bergstraße zu einem Tötungsdelikt. Dabei wurde ein 26-Jähriger durch Schüsse tödlich verletzt. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen einen 23-Jährigen, der im Zuge der Ermittlungsmaßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht und befragt wurde, konnte kein Tatverdacht begründet werden. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Täter/n laufen weiter auf Hochtouren. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Wer hat in der Nacht zum Samstag, gegen 1 Uhr, im Bereich der Bergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 10:50

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

    Ludwigshafen-Süd (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 18:00 Uhr bis Freitag, den 19.09.2025 zur Mittagszeit wurde ein geparkter, blauer Audi in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz nahe der Feuerwache. Die Polizei geht davon aus, dass der Audi beim Ein- oder Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde, welches sich im Anschluss ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 10:49

    POL-PPRP: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

    Ludwigshafen-Maudach (ots) - Bereits im Zeitraum von Freitag, den 12.09.2025, gegen 16:00 Uhr bis Mittwoch, den 17.09.2025, 13:00 Uhr wurde im Torfstecherring in Ludwigshafen ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Durch die unbekannten Täter wurde insbesondere das Dach des Fahrzeugs demoliert. Hinweise auf einen Täter bestehen keine, weshalb die Polizei nun um Ihre Mithilfe bittet. Haben Sie die Tat beobachtet und können ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 13:45

    POL-PPRP: Trickdiebstahl am Ludwigsplatz

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (18.09.2025, 11:20 Uhr) am Ludwigsplatz gelang es einem Unbekannten an einem Parkautomat, einer 73-Jährigen 200 Euro aus ihrem Geldbeutel zu stehlen. Der Mann verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und bat sie, ihm Geld zu wechseln. Dabei gelang ihm der Diebstahl, den die Frau erst kurz danach bemerkte. Der Täter war ca. 50 Jahre alt, trug dunkle Kleidung und eine braune ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren