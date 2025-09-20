Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In der Nacht zum Samstag (20.09.2025), gegen 1 Uhr, kam es im Stadtteil Maudach in der Bergstraße zu einem Tötungsdelikt. Dabei wurde ein 26-Jähriger durch Schüsse tödlich verletzt. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen einen 23-Jährigen, der im Zuge der Ermittlungsmaßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht und befragt wurde, konnte kein Tatverdacht begründet werden. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Täter/n laufen weiter auf Hochtouren. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Wer hat in der Nacht zum Samstag, gegen 1 Uhr, im Bereich der Bergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell