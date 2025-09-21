PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025, zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Wohnungseingangstür in der Erbgasse in Ludwigshafen aufzubrechen. Dem Täter gelang es nicht die Wohnung zu öffnen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahls.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-23312 oder per E-Mail kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de entgegen.

Wurden Sie in der Vergangenheit auch schon Opfer eines Einbruchs? Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder online bei polizei-beratung.de über effektive Maßnahmen zum Schutz vor Einbrechern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0
i.A. Sven Meiser
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

