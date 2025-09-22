PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - Ansprechstelle

Ludwigshafen (ots)

1. Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.09.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6121641

Nach dem Tötungsdelikt vom 20.09.2025 dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei weiter an.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Wer hat in der Nacht zum Samstag, gegen 1 Uhr, im Bereich der Bergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Darüber hinaus betreiben wir heute, am Montag (22.09.2025) in der Zeit von 10:00 - 12:00 Uhr, eine Ansprechstelle in der Bergstraße gegenüber der Hindenburgstraße. Besorgte Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich dorthin wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

