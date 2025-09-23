Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag (22.09.2025) zwischen 5:30 und 13 Uhr brachen Unbekannte in der Mußbacher Straße über einen Balkon in eine Wohnung ein, verwüsteten diese und entwendeten Bargeld. Können Sie Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

