Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer

Koblenz, BAB48 (ots)

Am 19.08.2025 gegen 09:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem PKW auf der BAB48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach im Bereich der Parallelfahrbahn der Anschlussstelle Koblenz-Nord. Der 48-jährige Fahrer kam dabei vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalles mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr daraufhin ca. 200 Meter quer über den angrenzenden Grünstreifen sowie die Auffahrt zur Autobahn und kam schließlich in einem Waldstück zum Stehen. Dank aufmerksamer Ersthelfer konnte der verunfallte PKW und dessen alleiniger Insasse schnell aufgefunden und versorgt werden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, am PKW entstand Totalschaden. Neben der Polizeiautobahnstation Montabaur befanden sich die Berufsfeuerwehr Koblenz, die Freiwillige Feuerwehr Mülheim-Kärlich sowie ein Rettungswagen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
PK'in Berleth
Telefon: 02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

