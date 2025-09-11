Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Böse Urlaubsüberraschung

Celle (ots)

Eine böse Urlaubsüberraschung erlaubten drei Schweizer Staatsbürger bei einem Besuch der Herzogstadt in Celle am gestrigen Mittwoch. Die drei Männer aus Bern reisten mit einem VW T 5 nach Celle und parkten Ihr Fahrzeug in der Zeit von 14.00 - 15.30 Uhr auf dem Celler Schützenplatz. Danach führte sie ihr Weg in das Stadtinnere, um die historische Altstadt zu erkunden. Als sie jedoch gegen 15.30 Uhr zu ihrem VW Bus zurückkehrten, mussten sie schockiert feststellen, dass Unbekannte die Scheibe der Schiebetür eingeschlagen hatten und auf diese Art und Weise in das Innere das Autos gelangten. Die Diebe entwendeten diverse Reisetaschen mit Bekleidung sowie einen Laptop. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141/277-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei wiederholt darauf hin, dass bei Verlassen eines Kraftfahrzeuges auch die Wertgegenstände mitgenommen werden sollte. Das Auto ist kein Safe. Nehmen sie Wertgegenstände wie Bargeld, Portemonnaies, Handtaschen, Smartphones, Laptops oder teure Kameras immer mit, auch bei kurzen Stopps.

