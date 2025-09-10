Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raubdelikt in der Nacht zum 06.09.2025 - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Celle Hambühren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 6.09.2025, kam es im Bruchweg in Hambühren in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen traf das spätere Opfer auf zwei Männer, die mit einem Pkw am Ereignisort erschienen waren. Einer der Tatverdächtigen brachte das Opfer zu Boden und trat auf dieses ein. Der zweite Tatverdächtige forderte in der Folge den Rucksack des Opfers, den dieser schließlich aushändigte. Zuvor sollen weitere Personen mit einem Pkw vor Ort gewesen sein, die das Opfer nach Hause bringen wollten. Diese wurden jedoch von den beiden Tatverdächtigen weggeschickt, mit dem Hinweis, man werde sich um das Opfer kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen und/ oder zu dem von ihnen genutzten Fahrzeug machen können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hambühren unter der Telefonnummer 05084-988360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell