PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raubdelikt in der Nacht zum 06.09.2025 - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Celle Hambühren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 6.09.2025, kam es im Bruchweg in Hambühren in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen traf das spätere Opfer auf zwei Männer, die mit einem Pkw am Ereignisort erschienen waren. Einer der Tatverdächtigen brachte das Opfer zu Boden und trat auf dieses ein. Der zweite Tatverdächtige forderte in der Folge den Rucksack des Opfers, den dieser schließlich aushändigte. Zuvor sollen weitere Personen mit einem Pkw vor Ort gewesen sein, die das Opfer nach Hause bringen wollten. Diese wurden jedoch von den beiden Tatverdächtigen weggeschickt, mit dem Hinweis, man werde sich um das Opfer kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen und/ oder zu dem von ihnen genutzten Fahrzeug machen können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hambühren unter der Telefonnummer 05084-988360 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kathrin Hilgert
Telefon: 05141-277104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 13:34

    POL-CE: Brand in der BBS III

    Celle (ots) - Heute Vormittag ist es in der BBS III in Altenhagen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 11 Uhr in zwei unterschiedlichen Gebäudeteilen der Albrecht-Thaer-Schule in der Straße "Am Reiherpfahl" die Mülleimer in zwei Toilettenräumen in Brand. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurde das Gebäude geräumt und die beiden Brände von Mitarbeitenden der Schule gelöscht. ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:58

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht

    Hohnhorst (ots) - Am Samstag, 06.09.2025 ist es auf der K 42 zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 18-jähriger befuhr gegen 16:45 Uhr mit seinem VW die K 42 aus Hohnhorst kommend in Richtung Jarnsen. Kurz nach dem Ortsausgangsschild beabsichtigte er, eine vor ihm fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine zu überholen. Dessen Fahrer bog plötzlich nach links ab, um in einen Feldweg einzubiegen und übersah dabei den VW-Fahrer. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren