Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (23.09.2025), zwischen 6 und 16 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Motorroller in einem Parkhaus in der Fritz-Trambauer-Straße.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell