POL-PPRP: Rücknahme Vermisstenfahndung des Polizeipräsidiums Südhessen
Viernheim (ots)
Die Fahndung nach einem in Viernheim wohnhaften 66 Jahre alten Mann, der seit Mittwoch (20.8.) als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Der Gesuchte konnte wohlbehalten aufgefunden werden.
Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das für die Fahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild sowie die personenbezogenen Daten zu löschen. Vielen Dank für die Unterstützung!
