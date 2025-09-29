Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparktes Fahrzeug auf Restaurant-Parkplatz angefahren

Verursacher flüchtig

Straelen (ots)

Am Donnerstag (25. September 2025) wurde in Straelen, Johann-Giesberts-Platz, ein auf einem Parkplatz eines Restaurants abgestelltes Fahrzeug durch ein anderes, bisher nicht bekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen, ein weißer Skoda Karoq, stand in der Zeit von 04:00 Uhr bis etwa 13:00 Uhr auf dem Parkplatz paralell zur Straße Beginenpad, mit der Fahrzeugfront in Richtung Westwall. Am Fahrzeug ist ein Streifschaden an der hinteren linken Tür sowie am hinteren rechten Radlauf entstanden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Verkehrsunfallflucht, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, machen können. Hinweise unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell