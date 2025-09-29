Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Lager im Gewerbegebiet an der Bedburger Weide

Täter erbeuten Werkzeuge und Kabel /

Bedburg-Hau (ots)

In der Zeit von Donnerstag (25. September 2025), 18:00 Uhr bis Freitag (26. September 2025), 08:30 Uhr, drangen bisher unbekannte Personen auf ein Betriebsgelände an der Straße Bedburger Weide in Bedburg-Hau, Ortsteil Hasselt ein und stahlen dort Werkzeuge wie diverse Akkuschrauber, eine Kreissäge, eine Akku-Fettpresse sowie eine Vielzahl von Kabeln, so dass sich die Schadenssumme auf einen höheren fünfstelligen Bereich summiert. Die Täter sind nach derzeitigen Erkenntnissen vom Voltaireweg aus auf das Gelände gelangt. Vermutlich haben sie vorher, um den Weg mit einem Fahrzeug befahren zu können, Absperrpoller am Waldmannspfad herausgehoben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen können. Aufgrund der Menge und des Gewichtes der Beute müssen die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Wem ist solch ein Fahrzeug im Tatzeitraum auf dem an sich nur von Fußgängern und Radfahrern genutzten Weg aufgefallen oder auch bei dem Verlassen dieses Weges/dieses Bereiches mit dem Fahrzeug am Waldmannspfad, an der Norbertstraße, dem Klosterplatz oder an der Hauer Straße? Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell