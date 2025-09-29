PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Körperverletzung in Hasselt
Fünf Personen schlagen auf Mann ein

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag (27. September 2025) kam es gegen 01:30 Uhr in Bedburg-Hau, Ortsteil Hasselt, außerhalb eines Festzeltes zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein Gruppe von etwa fünf Personen, die nicht Gäste der Veranstaltung waren, hatte sich aggressiv gegenüber Gästen verhalten. Als sie deshalb durch den Veranstalter des Bereiches verwiesen wurden, begannen sofort alle fünf auf den Mann einzuschlagen, der dadurch zu Boden ging. Dort wurde weiter auf ihn eingewirkt, unter anderen wurde gegen seinen Kopf getreten. Anschließend flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Der 54-Jährige aus Bedburg-Hau wurde durch die Schläge und Tritte verletzt. Die Personen wurde alle als männlich und etwa 18- 20 Jahre alt beschrieben, die neben dunklen Jeans auch dunkle Kapuzenjacken trugen, dabei war die Kapuze über den Kopf gezogen. Eine der Personen soll eine dunklere Hautfarbe und schwarze Locken haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Personengruppe machen können. Dies betrifft insbesondere diejenigen, die Angaben zur Identität der Personen machen können als auch diejenigen, die von dieser Gruppe ebenfalls, vielleicht auch nur verbal, angegangen wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

