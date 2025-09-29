Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Wohnanhänger mit dem Kennzeichen GEL-HS24 gestohlen

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag (26. September 2025) haben unbekannte Täter einen Wohnanhänger gestohlen, der auf der Groenlandstraße abgestellt war. Der Wohnanhänger war unter anderem mit einer gelben Parkkralle gesichert. Er trug das Kennzeichen GEL-HS24. Als besondere Merkmale sind eine Deformierung vorne links, sowie ein Fahrradträger und ein Dachgepäckträger zu nennen, mit denen der Anhänger ausgestattet war. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

