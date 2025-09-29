PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Wohnanhänger mit dem Kennzeichen GEL-HS24 gestohlen
Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag (26. September 2025) haben unbekannte Täter einen Wohnanhänger gestohlen, der auf der Groenlandstraße abgestellt war. Der Wohnanhänger war unter anderem mit einer gelben Parkkralle gesichert. Er trug das Kennzeichen GEL-HS24. Als besondere Merkmale sind eine Deformierung vorne links, sowie ein Fahrradträger und ein Dachgepäckträger zu nennen, mit denen der Anhänger ausgestattet war. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

