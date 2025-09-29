POL-KLE: Rees - Kfz-Diebstahl
Mofa gestohlen
Rees (ots)
Am Freitag (26. September 2025) zwischen 13:00 und 14:00 Uhr haben unbekannte Täter ein Mofa gestohlen, das auf einem Parkplatz am Westring gegenüber vom Friedhof abgestellt war. Das Mofa vom Typ Kreidler Flory war mit Bügel- und Kettenschloss gesichert und trug das Versicherungskennzeichen 173WWX. Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)
