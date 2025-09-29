Kleve (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitag (26. September 2025) in der Zeit zwischen 15:00 und 15:45 Uhr einen weißen Fiat 500 gestohlen, der auf einem Parkplatz an der Tiergartenstraße Ecke Wasserburgallee abgestellt war. Als die Besitzerin von einem Spaziergang zurückkehrte, war der Wagen nicht mehr vor Ort. Das sieben Jahre alte Fahrzeug trug das ...

mehr