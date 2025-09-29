PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kfz-Diebstahl
Mofa gestohlen

Rees (ots)

Am Freitag (26. September 2025) zwischen 13:00 und 14:00 Uhr haben unbekannte Täter ein Mofa gestohlen, das auf einem Parkplatz am Westring gegenüber vom Friedhof abgestellt war. Das Mofa vom Typ Kreidler Flory war mit Bügel- und Kettenschloss gesichert und trug das Versicherungskennzeichen 173WWX. Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

