Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fiat 500 mit dem Kennzeichen KLE-PI66 gestohlen

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag (26. September 2025) in der Zeit zwischen 15:00 und 15:45 Uhr einen weißen Fiat 500 gestohlen, der auf einem Parkplatz an der Tiergartenstraße Ecke Wasserburgallee abgestellt war. Als die Besitzerin von einem Spaziergang zurückkehrte, war der Wagen nicht mehr vor Ort. Das sieben Jahre alte Fahrzeug trug das Kennzeichen KLE-PI66. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder den Wagen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell