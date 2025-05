Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Frau wird in Straßenbahn übel beleidigt

Mainz (ots)

Bereits am Dienstag dem 06.05.2025 zwischen 15:00 und 16:00 Uhr stieg eine 31-jährige Frau in die Straßenbahnlinie 53 am Münsterplatz in Richtung Philippsschanze. Ein ihr bis dato unbekannter Mann stieg vermutlich dort oder am Schillerplatz ebenfalls in die Linie und begab sich zu ihr in die letzte Sitzreihe.

Ohne ersichtlichen Grund spuckte er die Frau an und traf sie hierbei an den Beinen. Dann beleidigte er sie aufs Übelste und forderte sie durch Gesten auf ihre Beine zu öffnen.

Aus Angst verlies die 31-Jährige bei nächster Gelegenheit die Straßenbahn.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Er soll laut der Zeugin etwa 45-50 Jahre alt und ca. 1,80 groß gewesen sein. Er habe kurze graue / schwarze Haare gehabt, sei schlank gewesen und habe eine Sonnenbrille mit durchsichtigen Gläsern getragen. Zudem habe er zwei Taschen dabeigehabt.

Wenn sie sich in einer solchen Situation befinden, scheuen sie sich nicht davor laut um Hilfe zu rufen und umstehende Passanten anzusprechen. Wenden sie sich an den Fahrzeugführer und rufen sie den polizeilichen Notruf 110!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell