Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mehrere Brandstiftungen im Stadtgebiet - Tatverdächtiger ermittelt

Goch (ots)

Am gestrigen Abend (26.09.2025) kam es ab ca. 18:55 Uhr im Gocher Stadtgebiet zu mehreren Bränden. Zunächst brannte am Hasenpfad eine Hecke. Im Rahmen der Löscharbeiten durch die freiwillige Feuerwehr Goch wurde ein weiterer Brandort am Nierswanderweg festgestellt. Auch hier geriet eine Hecke in Brand. Beide Brände konnten schnell gelöscht werden. Bei einem weiteren Brand im Bereich Voßheider Str. wurden wiederum eine Hecke beschädigt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Polizei einen 14-jährigen Jungen antreffen, auf den eine Zeugenbeschreibung zutraf. Weitere Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen den Jungen. Er wurde nach Abschluss der Ermittlungen den Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Laut Auskunft der Feuerwehr Goch handelt es sich bei dem tatverdächtigen Jungen um ein Mitglied der Jugendfeuerwehr Goch. S.P.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell