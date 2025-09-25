LPI-J: Völlig überladen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Bürgel: Einen komplett überladenen Möbeltransport stellten Mittwochmorgen Beamte der Polizei Saale-Holzland auf der Bundesstraße nahe Bürgel fest. Der Fahrer, welcher einen Lkw bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht fuhr, brachte stattliche 5,2 Tonnen auf die Waage. Das entsprach einer Überladung von 1700 kg. Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt, bis die Abladung des überschüssigen Gewichtes erfolgt war. Da es sich um einen ausländischen Fahrer handelte, wurde eine Sicherheitsleistung, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, erhoben.
