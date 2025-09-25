LPI-J: Völlig überladen

Jena (ots) - Durch Zeugen wurde am Mittwochnachmittag ein Ladendiebstahl aus einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße gemeldet. Dabei sollen drei männliche Täter gemeinschaftlich agiert haben. Die Männer führten jeweils einen Rucksack mit sich, waren augenscheinlich tätowiert und einer hatte eine Glatze. Weitere Informationen über die drei Unbekannten konnten vorerst nicht erlangt werden. Jedoch bestehen Parallelen zu einem vereitelten Fahrraddiebstahl am ...

