PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Völlig überladen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bürgel: Einen komplett überladenen Möbeltransport stellten Mittwochmorgen Beamte der Polizei Saale-Holzland auf der Bundesstraße nahe Bürgel fest. Der Fahrer, welcher einen Lkw bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht fuhr, brachte stattliche 5,2 Tonnen auf die Waage. Das entsprach einer Überladung von 1700 kg. Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt, bis die Abladung des überschüssigen Gewichtes erfolgt war. Da es sich um einen ausländischen Fahrer handelte, wurde eine Sicherheitsleistung, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, erhoben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Einbruch mit unbekannter Beute

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: Wie am Mittwochfrüh bekannt wurde, waren Unbekannte widerrechtlich in einer Pflegeeinrichtung in der Waldecker Straße. Zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwochfrüh verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zum Objekt und in der Folge in den Versorgungsbereich. Hier öffneten diese mehrere Schränke und durchwühlten alles. Ob sie auch Beute machten, muss im Nachgang ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Drei Langfinger beobachtet

    Jena (ots) - Durch Zeugen wurde am Mittwochnachmittag ein Ladendiebstahl aus einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße gemeldet. Dabei sollen drei männliche Täter gemeinschaftlich agiert haben. Die Männer führten jeweils einen Rucksack mit sich, waren augenscheinlich tätowiert und einer hatte eine Glatze. Weitere Informationen über die drei Unbekannten konnten vorerst nicht erlangt werden. Jedoch bestehen Parallelen zu einem vereitelten Fahrraddiebstahl am ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Fünf beschädigte Fahrzeuge bei Ausparkversuch

    Jena (ots) - Mittwochvormittag versuchte ein 90-jähriger seinen geparkten Pkw Skoda im Dietrichweg aus einer Parklücke zu manövrieren. Auf der abschüssigen Straße wollte der Mann vorerst zurücksetzen, was er mit zu viel Schwung tat. Dadurch stieß er gegen das hinter ihm parkende Fahrzeug und beschädigte dieses. Vermutlich aufgrund des Schrecks wechselte der Mann die Fahrtrichtung, fuhr vorwärts und stieß hier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren