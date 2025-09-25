Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Langfinger beobachtet

Jena (ots)

Durch Zeugen wurde am Mittwochnachmittag ein Ladendiebstahl aus einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße gemeldet. Dabei sollen drei männliche Täter gemeinschaftlich agiert haben. Die Männer führten jeweils einen Rucksack mit sich, waren augenscheinlich tätowiert und einer hatte eine Glatze. Weitere Informationen über die drei Unbekannten konnten vorerst nicht erlangt werden. Jedoch bestehen Parallelen zu einem vereitelten Fahrraddiebstahl am Paradiesbahnhof vom 18. September 2025 (wir berichteten am 19. September 2025). Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Täter Bekleidung im Wert von über 650,- Euro. Die Ermittlungen, auch die Prüfung der etwaigen Zusammenhänge, dauern derzeit an.

