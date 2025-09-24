PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Mit Steinen nach Linienbussen geworfen

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen, kurz nach 04:00 Uhr meldete ein Linienbusfahrer in der Industriestraße, dass sein und ein weiterer Bus mit Steinen beworfen wurde. Dadurch gingen insgesamt drei seitliche Fensterscheiben zu Bruch. Fahrgäste befanden sich zu dieser Zeit glücklicherweise nicht in den Bussen. Eine Nahbereichsfahndung führte in unmittelbarer Nähe zum Täter. Es handelte sich um einen 24-Jährigen, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

