LPI-J: Beim Einfahren in fließenden Verkehr Unfall verursacht
Weimar (ots)
Am späten Dienstagnachmittag wollte eine 42-jährige Dacia-Fahrerin in der Leonhard-Frank-Straße aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei einen herannahenden 63-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge die Dacia-Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
