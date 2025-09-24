Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Einfahren in fließenden Verkehr Unfall verursacht

Weimar (ots)

Am späten Dienstagnachmittag wollte eine 42-jährige Dacia-Fahrerin in der Leonhard-Frank-Straße aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei einen herannahenden 63-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge die Dacia-Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

