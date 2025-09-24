LPI-J: Hilfsmotor wird zum Verhängnis
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Weil er ein Fahrrad mit einem Hilfsmotor, welcher bis 45 km/h unterstütz, fuhr, aber kein notwendiges Versicherungskennzeichen angebracht hatte, muss sich ein 55-jähriger jetzt strafrechtlich verantworten. Beamte stellten den Mann fahrenderweise am Dienstagmittag auf der Eisenberger Straße fest und kontrollierten ihn. Neben dem fehlenden Versicherungsschutz, konnte der Lenker auch keine Fahrerlaubnis vorweisen.
