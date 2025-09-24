PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hilfsmotor wird zum Verhängnis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Weil er ein Fahrrad mit einem Hilfsmotor, welcher bis 45 km/h unterstütz, fuhr, aber kein notwendiges Versicherungskennzeichen angebracht hatte, muss sich ein 55-jähriger jetzt strafrechtlich verantworten. Beamte stellten den Mann fahrenderweise am Dienstagmittag auf der Eisenberger Straße fest und kontrollierten ihn. Neben dem fehlenden Versicherungsschutz, konnte der Lenker auch keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 10:30

    LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Gegen 18:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Saale-Holzland eine Crossmaschine im Bereich des Brauhausplatzes fahrenderweise fest. Ein Kennzeichen war an dem Zweirad nicht angebracht, sodass sie es samt Fahrer kontrollierten. Hierbei kam ans Licht, dass weder eine Versicherung für das Krad bestand, noch eine FIN erkennbar war. Auch reichte die erworbene Führerscheinklasse des ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:30

    LPI-J: Drogenfund in Pkw

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Ein 22-Jähriger vermietete seinen Firmenwagen der Marke Porsche an einen Bekannten. Da dieser den Pkw nicht wie vereinbart zurückbrachte, ortete man das Fahrzeug mit Standort Erfurt. Nach dem Zurückholen erfolgte eine Reinigung des Pkw. Hier fand der Eigentümer dann im Innenraum sowie in den Reifen Betäubungsmittel und informierte die Polizei. Wie sich herausstellte, existierte bereits eine Anzeige bei den Erfurter Kollegen. Beide ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:30

    LPI-J: An Kellertür gescheitert

    Jena (ots) - Einen Einbruchsversuch in sein Kellerabteil teilte am Dienstagnachmittag ein Anwohner der Bauersfeindstraße mit, Unbekannte hatten sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und in der Folge in den Kellerbereich verschafft. Hier versuchten diese das Schloss eines Abteils zu öffnen, was scheiterte. So gelangten der oder die Langfinger auch nicht an die Habseligkeiten, unter anderem ein hochpreisiges Pedelec, des Mieters. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren