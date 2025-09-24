Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogenfund in Pkw

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein 22-Jähriger vermietete seinen Firmenwagen der Marke Porsche an einen Bekannten. Da dieser den Pkw nicht wie vereinbart zurückbrachte, ortete man das Fahrzeug mit Standort Erfurt. Nach dem Zurückholen erfolgte eine Reinigung des Pkw. Hier fand der Eigentümer dann im Innenraum sowie in den Reifen Betäubungsmittel und informierte die Polizei. Wie sich herausstellte, existierte bereits eine Anzeige bei den Erfurter Kollegen. Beide Verfahren werden nun in Rahmen einer gemeinsamen Ermittlung bearbeitet. Ob der Bekannte hierbei in den Fokus der Ermittlungen gerät, kann noch nicht abschließend gesagt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell