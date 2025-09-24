PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogenfund in Pkw

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein 22-Jähriger vermietete seinen Firmenwagen der Marke Porsche an einen Bekannten. Da dieser den Pkw nicht wie vereinbart zurückbrachte, ortete man das Fahrzeug mit Standort Erfurt. Nach dem Zurückholen erfolgte eine Reinigung des Pkw. Hier fand der Eigentümer dann im Innenraum sowie in den Reifen Betäubungsmittel und informierte die Polizei. Wie sich herausstellte, existierte bereits eine Anzeige bei den Erfurter Kollegen. Beide Verfahren werden nun in Rahmen einer gemeinsamen Ermittlung bearbeitet. Ob der Bekannte hierbei in den Fokus der Ermittlungen gerät, kann noch nicht abschließend gesagt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 10:30

    LPI-J: An Kellertür gescheitert

    Jena (ots) - Einen Einbruchsversuch in sein Kellerabteil teilte am Dienstagnachmittag ein Anwohner der Bauersfeindstraße mit, Unbekannte hatten sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und in der Folge in den Kellerbereich verschafft. Hier versuchten diese das Schloss eines Abteils zu öffnen, was scheiterte. So gelangten der oder die Langfinger auch nicht an die Habseligkeiten, unter anderem ein hochpreisiges Pedelec, des Mieters. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:30

    LPI-J: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

    Jena (ots) - Gegen halb zwei Uhr morgens stoppten Beamte am Mittwoch im Teichgraben einen 25-jährigen E-Scooterfahrer. Dieser wies nicht nur eine recht unsichere Fahrweise auf, auch hatte er vorab Alkohol konsumiert. Ein Test ergab fas t1,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Auch für das Führen von E-Scootern gilt die 0,5 Promillegrenze, wie bei anderen Kraftfahrzeugen auch. ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:30

    LPI-J: Von Straße abgekommen und mit Baum kollidiert

    Jena (ots) - Aus bisher noch ungeklärten Gründen ereignete sich Dienstagmittag ein Verkehrsunfall auf der Stadtrodaer Straße. Ein 60-Jähriger war mit seinem Pkw Ssangyong in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe des Sportforums kam der Pkw dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der Fahrer vorerst schwer verletzt und musste medizinisch im Krankenhaus versorgt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren