LPI-J: Betrunken auf E-Scooter unterwegs
Jena (ots)
Gegen halb zwei Uhr morgens stoppten Beamte am Mittwoch im Teichgraben einen 25-jährigen E-Scooterfahrer. Dieser wies nicht nur eine recht unsichere Fahrweise auf, auch hatte er vorab Alkohol konsumiert. Ein Test ergab fas t1,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Auch für das Führen von E-Scootern gilt die 0,5 Promillegrenze, wie bei anderen Kraftfahrzeugen auch.
