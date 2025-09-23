Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegelglas herausgeschnitten

Weimar (ots)

Am vergangenen Wochenende hatte ein 56-jähiger Weimarer seinen Lkw auf einem Firmengelände in Nohra abgestellt. Als er am Montag zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass sich unbekannte Täter an diesem zu schaffen gemacht hatten. Sie demontierten auf unbekannte Weise beide Spiegelgläser des linken Außenspiegels ohne Sachschaden zu verursachen. Der Wert des Beutegutes liegt bei 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell