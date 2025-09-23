PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Spiegelglas herausgeschnitten

Weimar (ots)

Am vergangenen Wochenende hatte ein 56-jähiger Weimarer seinen Lkw auf einem Firmengelände in Nohra abgestellt. Als er am Montag zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass sich unbekannte Täter an diesem zu schaffen gemacht hatten. Sie demontierten auf unbekannte Weise beide Spiegelgläser des linken Außenspiegels ohne Sachschaden zu verursachen. Der Wert des Beutegutes liegt bei 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

