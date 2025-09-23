LPI-J: Baumaterial entwendet
Weimar (ots)
Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes begaben sich derzeit unbekannte Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße. Hier befindet sich momentan eine Erdgeschosswohnung in der Umbauphase. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Dort wurden Werkzeuge und Baumaterial im Gesamtwert von 2500 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt.
