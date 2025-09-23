LPI-J: Baumaterial entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Eine bisher noch unbekannte Frau erbat Montagvormittag mittels Klingeln Einlass zu einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Das Begehr wurde vorerst negiert. Als ein Anwohner das Haus verlassen wollte, versuchte die frau durch die geöffnete Tür zu gehen. Der Mann unterband dies und entgegnete der Frau, dass sie bis zur ordnungsgemäßen Türöffnung der betreffenden Hausbewohner warten solle. Dies brachte die Frau ...

mehr