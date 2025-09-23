Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung Trickbetrüger

Jena/Weimar/Saale-Holzland-Kreis/ Weimarer Land (ots)

Am Montag gingen mehrere Anrufe bei zumeist älteren Menschen ein. Die Anrufer stellten sich hierbei als Mitarbeiter eines Klinikums vor und berichteten stets, dass ein naher Verwandter eine schwere Krankheit habe. Hierfür würden Medikamente benötigt, welche in Eigenleistung finanziert werden müssten. Die genannten Summen beliefen sich zwischen 60.000,- und 150.000,- Euro. Hierbei versuchten die Betrüger die augenscheinlich aussichtslose Lage der vermeintlichen Patienten auszunutzen, was jedoch von allen Angerufenen durchschaut wurde. Sie hinterfragten die Situation oder legten direkt auf. Hier zeigt sich, dass sich Betrüger stets neue Betrugsmaschen überlegen, um mit sogenannten Schockanrufen hohe Summen von arglosen Bürgern zu ergaunern. Grundsätzlich gelten auch hier die gleichen Verhaltensweisen wie bei anderen Betrugsmaschen. Geben Sie keine persönlichen Informationen, vor allem Kontoinformationen am Telefon preis. Seien Sie stets argwöhnisch. Vergewissern Sie sich rück, mit wem Sie sprechen. Aber auch mit Ihren verwandten. Öffentlich Einrichtungen, wie Polizei, Staatsanwaltschaft oder auch Kliniken, werden Sie nie telefonisch kontaktieren und am Telefon um Geld bitte. Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers und informieren Sie die Polizei. Und vor allem geben Sie kein Bargeld der Wertgegenstände an Fremde heraus.

