LPI-J: Vorfahrt missachtet - Moped-Fahrerin leicht verletzt
Weimar (ots)
Am Montagabend befuhr eine 16-jährige Moped-Fahrerin in Bad Berka die Weimarische Straße in Fahrtrichtung Zeughausstraße. Zeitgleich beabsichtigte ein 58-jähriger Skoda-Fahrer von einem Parkplatz auf die Weimarische Straße aufzufahren und missachtete dabei die Vorfahrt der Jugendlichen. Im Zuge der eingeleiteten Gefahrenbremsung kam das Moped zu Fall und die Fahrerin verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell