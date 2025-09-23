PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - Moped-Fahrerin leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Montagabend befuhr eine 16-jährige Moped-Fahrerin in Bad Berka die Weimarische Straße in Fahrtrichtung Zeughausstraße. Zeitgleich beabsichtigte ein 58-jähriger Skoda-Fahrer von einem Parkplatz auf die Weimarische Straße aufzufahren und missachtete dabei die Vorfahrt der Jugendlichen. Im Zuge der eingeleiteten Gefahrenbremsung kam das Moped zu Fall und die Fahrerin verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:00

    LPI-J: Achtung Trickbetrüger

    Jena/Weimar/Saale-Holzland-Kreis/ Weimarer Land (ots) - Am Montag gingen mehrere Anrufe bei zumeist älteren Menschen ein. Die Anrufer stellten sich hierbei als Mitarbeiter eines Klinikums vor und berichteten stets, dass ein naher Verwandter eine schwere Krankheit habe. Hierfür würden Medikamente benötigt, welche in Eigenleistung finanziert werden müssten. Die genannten Summen beliefen sich zwischen 60.000,- und 150.000,- Euro. Hierbei versuchten die Betrüger die ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:00

    LPI-J: Streit an der Haustür

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Eine bisher noch unbekannte Frau erbat Montagvormittag mittels Klingeln Einlass zu einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Das Begehr wurde vorerst negiert. Als ein Anwohner das Haus verlassen wollte, versuchte die frau durch die geöffnete Tür zu gehen. Der Mann unterband dies und entgegnete der Frau, dass sie bis zur ordnungsgemäßen Türöffnung der betreffenden Hausbewohner warten solle. Dies brachte die Frau ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:00

    LPI-J: Auf Krad aufgefahren

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Ein 17-Jähriger befuhr am Montagmorgen mit seiner Aprilia die Geraer Straße. Auf Höhe der Lahnsteiner Straße musste der Kradfahrer verkehrsbedingt halten. dies bemerkte ein dahinterfahrender 40-Jähriger ins einem Pkw BMW zu spät, sodass er auf das Krad auffuhr. Dadurch kam der 17-Jährige Zu Fall. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Kradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren