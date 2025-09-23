PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Kennt jemand dieses Fahrrad

Apolda (ots)

In der Niederroßlaer Straße in Apolda beobachtete ein Anwohner gestern wie ein Mann diverse Kabel von der Außenfassade eines Hauses stehlen wollte. Mit einem Fahrrad wollte der Dieb fliehen. Der Anwohner konnte ihn daran hindern. Das Fahrrad blieb zurück und der Dieb flüchtete. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Rad der Marke Zündapp. Hinweise zum Täter oder zum Besitzer des Fahrrades nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

