Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennt jemand dieses Fahrrad

Bild-Infos

Download

Apolda (ots)

In der Niederroßlaer Straße in Apolda beobachtete ein Anwohner gestern wie ein Mann diverse Kabel von der Außenfassade eines Hauses stehlen wollte. Mit einem Fahrrad wollte der Dieb fliehen. Der Anwohner konnte ihn daran hindern. Das Fahrrad blieb zurück und der Dieb flüchtete. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Rad der Marke Zündapp. Hinweise zum Täter oder zum Besitzer des Fahrrades nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell